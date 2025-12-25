كاف يعلن حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن تعيين طاقم التحكيم لمباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأوضحت لجنة الحكام أن الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا سيتولى إدارة اللقاء، بمساعدة كل من:

جبريل كامارا (السنغال) مساعد أول

نوحي بانجورا مساعد ثاني

صامويل أويكوندا (رواندا) حكم رابع

كما تم تعيين حكام تقنية الفيديو:

ديكينز مميسا (كينيا) حكم فيديو

صادوق براهامو حكم مساعد لتقنية الفيديو

ومن المقرر أن تُقام المباراة غدا الجمعة 26 ديسمبر على استاد أكادير في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مهمة للمنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.