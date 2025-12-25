مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

سموحة

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

البنك الاهلي

جميع المباريات

إعلان

كاف يعلن حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد خيري

01:56 م 25/12/2025

صورة أرشيفية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن تعيين طاقم التحكيم لمباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأوضحت لجنة الحكام أن الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا سيتولى إدارة اللقاء، بمساعدة كل من:

جبريل كامارا (السنغال) مساعد أول

نوحي بانجورا مساعد ثاني

صامويل أويكوندا (رواندا) حكم رابع

كما تم تعيين حكام تقنية الفيديو:

ديكينز مميسا (كينيا) حكم فيديو

صادوق براهامو حكم مساعد لتقنية الفيديو

ومن المقرر أن تُقام المباراة غدا الجمعة 26 ديسمبر على استاد أكادير في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مهمة للمنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا حكم مباراة مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس