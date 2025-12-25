إعلان

إسرائيل تعلن اغتيال قائد بارز بفيلق القدس الإيراني في لبنان

كتب-عبدالله محمود:

05:41 م 25/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عنصر بارز في فيلق القدس خلال غارة على منطقة الناصرية شرقي لبنان.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الخميس، إنه في عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، تم القضاء على قائد بارز في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني.

وأكد أدرعي أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك شن غارة في وقت سابق اليوم على منطقة الناصرية في لبنان وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المنتمين إلى وحدة فيلق القدس الإيراني.

