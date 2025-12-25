مباريات الأمس
"ذكرى لا تنسى".. تصريح استفزازي من مدرب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر

كتب : محمد خيري

02:57 م 25/12/2025
    هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا
    بيرسي تاو هوجو بروس
    هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الكاميرون

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أنه يعرف نقاط قوة وضعف منتخب مصر جيدًا، مشيرًا إلى أن فوزه على الفراعنة عندما كان مدربًا للكاميرون في 2017 تُعد ذكرى طيبة له، رغم مرور السنوات وتغير مستوى المنتخب المصري.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، مساء يوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال بروس خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "منتخب مصر قوي للغاية ويضم لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش"، مشيرًا إلى الخبرة الكبيرة للفراعنة وسجلهم القياسي بسبعة ألقاب في البطولة.

وأضاف: "نعرف مفاتيح لعب منتخب مصر جيدًا ونتطلع لتحقيق الفوز في مواجهة الغد"، مؤكدًا أن الفوز السابق على مصر عندما كان مدربا لمنتخب الكاميرون، يشكل ذكرى طيبة، ولكن الفريق المصري تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بينما حقق منتخب جنوب أفريقيا الانتصار ذاته على أنجولا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

هوجو بروس منتخب جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا

