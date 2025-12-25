أظهرت دراسة علمية حديثة أن النساء يتمتعن بقدرة أعلى مقارنة بالرجال على التعرف على أعراض المرض التي تنعكس على المظهر الخارجي والسلوك، وهو ما قد يسهم في تنبيه المحيطين واتخاذ احتياطات تقلل من خطر انتقال العدوى، نقلا عن Naukatv.ru.

وشارك في الدراسة 280 طالبًا وطالبة بأعداد متساوية من الجنسين، حيث طُلب من المشاركين تقييم 24 صورة لأشخاص مختلفين، التُقطت لهم في حالتي المرض والصحة الجيدة. واعتمد التقييم على تحديد ما إذا كان الأشخاص في الصور يبدون مرضى أو خاملين، وذلك باستخدام ستة معايير ضمن مقياس «ليكرت» المكوّن من 9 نقاط، شملت الشعور بالأمان، والحالة الصحية، والود، واليقظة، والمشاركة الاجتماعية، ومستوى الإيجابية.

وأظهرت النتائج أن النساء كنّ أكثر حساسية للإشارات الدالة على المرض مقارنة بالرجال، ورغم أن الفارق كان محدودًا، فإنه جاء ذا دلالة إحصائية واضحة. وأسهمت هذه الحساسية في تمكين الباحثين من تقدير مدى استعداد الأشخاص الظاهرين في الصور للتفاعل الاجتماعي، وما إذا كانوا يبدون راضين أو مرهقين.

وطرح الباحثون تفسيرين محتملين لهذه الظاهرة؛ أولهما الدور التطوري للنساء في رعاية الأطفال، ما يتطلب قدرة أكبر على الاكتشاف المبكر لعلامات المرض لدى الصغار. أما التفسير الثاني فيرتبط بميل النساء إلى تجنب العدوى، نظرًا لفترات انخفاض المناعة خلال سنوات الإنجاب، بما في ذلك الحمل والدورة الشهرية.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى عدد من القيود، من بينها اقتصار العينة على طلاب الجامعات، وعدم تناول مؤشرات مرضية أخرى مثل نبرة الصوت أو حركات الجسد. ومع ذلك، أكدوا أن النتائج تسهم في توسيع الفهم العلمي للفروق بين الجنسين في القدرة على التعرف على علامات المرض.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Evolution and Human Behavior (التطور والسلوك البشري).

