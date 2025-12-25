أمطار تضرب الإسكندرية في نوة "الفيضة الصغرى" -صور

شهدت مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى"، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة.

وتساقطت الأمطار على أحياء المنتزة وشرق ووسط وغرب والعجمي والعامرية، دون أن تؤثر على حركة المرور أو الملاحة البحرية وأعمال الصيد.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات ومعدات شفط المياه إلى الشوارع الرئيسية والفرعية، تحسبًا لأي تراكمات، مع تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات محطات الرفع والمعالجة، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وسط طقس غائم جزئيًا.

كما توقعت الهيئة اعتدالًا في حركة الرياح بسرعة تصل إلى 24 كم/س، واستقرارًا في حالة البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.5 متر.

يُشار إلى أن نوة "الفيضة الصغرى" تبدأ عادة في 19 ديسمبر، وقد تتقدم أو تتأخر بعدة أيام، وتستمر لمدة 5 أيام، وتتميز بأمطار ورياح شمالية غربية.