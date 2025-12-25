صور قبل وبعد.. تفاصيل مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعا مهمًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية.

واستعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال الاجتماع صورًا لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية.

وتضمنت الصور التي تم استعرضها قبل إعادة التطوير وبعده:

- وكالة الحصر والملا.

- منطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

- منطقة درب اللبانة.

- مشروع مجمع الصناعات الحرفية.

- تطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع "البنهاوي".

- تطوير بوابات الدخول والخروج بساحة مسجد الحسين.

- تطوير واجهات مستشفى الحسين الجامعي.

وعرض المهندس خالد صديق، صورًا حصرية لمشروع "الفسطاط فيو"، بعدما كانت المنطقة تعرف سابقًا باسم بطن البقرة، إلى جانب صور مشروعي: روضة السيدة (1)، وروضة السيدة (2)، بعد إعادة تطوير منطقتي تل العقارب، والطيبي.

