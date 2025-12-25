تحرك عاجل من "البيطريين" بشأن نظام النقاط لتجديد ترخيص المهنة

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، اليوم الخميس، اتخاذ خطوات عاجلة لمراجعة آلية حساب النقاط اللازمة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة الصادر عن المجلس الصحي المصري، استجابة لرغبة عدد كبير من الأطباء البيطريين.

وأكدت النقابة، في بيان، اليوم، أنها تواصلت مباشرة مع المسؤولين بالمجلس الصحي المصري، وبعد مناقشات مستفيضة، تقرر تقديم طلب رسمي إلى لجنة التطوير المهني المستمر بالمجلس، للمطالبة بإعادة النظر في طريقة احتساب النقاط، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على الأطباء، بما يتوافق مع طبيعة عملهم المهني.

وأوضحت النقابة، أنه تم تحديد موعد قريب لعقد جلسة رسمية لمناقشة هذا الطلب، بهدف التوصل إلى صيغة تخدم جميع الأطباء البيطريين، مشددةً على متابعتها الحثيثة لهذا الملف، ومؤكدةً أنها ستوافي أعضائها بكافة المستجدات والنتائج فور صدورها.

