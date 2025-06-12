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ترامب: لا أشعر أنني ملك وأخوض الجحيم لإنجاز الأمور

09:07 م الخميس 12 يونيو 2025

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يشعر بأنه ملك، وذلك ردًا على سؤال بشأن احتجاجات "لا ملوك" التي تُنظم اعتراضًا على أجندته السياسية، والمقرر تنظيمها بالتزامن مع العرض العسكري الذي سيُقام يوم السبت.

وقال ترامب: "لا أشعر أنني ملك. أنا مضطر لأن أخوض الجحيم من أجل إنجاز الأمور."

وأضاف ساخرًا: "الملك لا يحتاج لأن يتصل برئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون ويقول لهما: يا رفاق، عليكم إنجاز هذا الأمر. وبعد سنوات ننجح في تحقيقه. لا، لا، نحن لسنا ملوكًا على الإطلاق".

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