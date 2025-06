تحطم طائرة هندية على متنها 242 راكبا في منطقة سكنية (فيديو)

(وكالات)

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، على متنها أكثر من 200 شخص قرب مطار مدينة أحمد آباد الواقعة غرب الهند، وفق ما أكدته الشركة والشرطة الهندية، دون أن يتم الإعلان رسميًا عن عدد الضحايا حتى الآن.

وأفادت شركة الطيران بأن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جاتويك في لندن، في حين أوضح مسؤولون في الشرطة أن الطائرة سقطت في منطقة سكنية قريبة من المطار أثناء إقلاعها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وقالت "إير إنديا" في بيان مقتضب عبر منصة "إكس": "في هذه اللحظة نعمل على التحقق من التفاصيل وسنشارك أي تحديثات حال توفرها".

وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مشاهد من موقع التحطم، أظهرت حطام الطائرة يشتعل بالنيران وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في محيط المطار، فيما شوهدت فرق الإسعاف وهي تنقل مصابين على نقالات إلى سيارات الإسعاف.

وبحسب وكالة " إيه إن آي" الهندية للأنباء، نقلاً عن مركز الشرطة في ولاية جوجارات، كان على متن الطائرة 242 شخصًا، بينما ذكرت قناة "CNN News18" أن العدد الإجمالي بلغ 232 شخصًا، منهم 220 راكبًا و12 من أفراد الطاقم.

A passenger plane crashes near Ahmedabad airport, India. It was headed to London. A prayer for victims. pic.twitter.com/deHScJBMBU

Air india plane crashes in residential area of medhani nagar . More then 150 people have died . Rest in peace all the departed souls . Police and fire brigade team rushing the the crash site #airindia #planecrash #Gujarat #Ahmedabad pic.twitter.com/g0eLqzjVri