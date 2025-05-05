ألمانيا وإسرائيل تحتفلان بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

تل أبيب - (د ب أ)

تحتفل كل من ألمانيا وإسرائيل بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وسيقوم رئيسا البلدين بزيارتين متبادلتين بهذه المناسبة.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "64 عامًا"، إلى برلين في 12 مايو في زيارة رسمية، وفقًا لما أعلنه مكتبه، وسيعود هرتسوغ إلى إسرائيل مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير "69 عامًا"، في اليوم التالي الموافق 13 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة هرتسوج لبرلين إجراء محادثات مع المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية الجديدة.

كما سيحضر الرئيس الإسرائيلي مأدبة عشاء رسمية في قصر بيلفو الرئاسي، وسيتوجه مع شتاينماير لزيارة النصب التذكاري للهولوكوست "جلايس 17" رصيف 17 في منطقة جرونيفالد حيث تم ترحيل ما يقارب عشرة آلاف يهودي من هناك إلى معسكرات اعتقال نازية.

وعلاوة على ذلك، سيلتقي هرتسوغ أكثر من 100 شاب ألماني وإسرائيلي في حوار حول الماضي المشترك والمستقبل.

وقال بيان مكتب الرئيس الإسرائيلي إن "الزيارة الرسمية تمثل معلما مهما في العلاقات بين البلدين وتعكس التزامهما المتبادل بتعميق صداقتهما والتحالف الاستراتيجي بينهما"، مضيفًا "كما أن لها أهمية تاريخية حيث إنها تسلط الضوء على التطور طويل الأمد للعلاقات بين إسرائيل وألمانيا".

وتابع البيان أن من المقرر أن تتطرق محادثات الرئيسين إلى الجهود المكثفة الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير مبادرات جديدة مشتركة.

وخلال تواجده في إسرائيل، سيزور شتاينماير مرة أخرى كيبوتس بئيري الواقع على الحدود مع قطاع غزة. وكان شتاينماير زار هذا المكان مع هرتسوج بعد أسابيع قليلة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الأول 2023.

ومن المقرر أيضا أن يزور شتاينماير المكتبة الوطنية الجديدة في القدس، بالإضافة إلى تسليمه ميدالية الشرف من الرئيس الإسرائيلي في إطار حفل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وإسرائيل أقامتا علاقات دبلوماسية بينهما في 12 مايو من عام 1965، أي بعد عقدين من نهاية الحرب العالمية الثانية.