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ترامب: بحثت مع أردوغان الأوضاع في سوريا وغزة وأوكرانيا

07:25 م الإثنين 05 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا مثمرًا جدًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحًا: بحثنا مواضيع عديدة منها سوريا وغزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال"، أن أردوغان وجه له دعوة لزيارة تركيا في وقت لاحق كما سيزور واشنطن أيضًا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى العمل مع نظيره التركي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن علاقته مع أردوغان كانت ممتازة خلال ولايته الأولى وعملا عن كثب لمعالجة قضايا عدة.

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس التركي ونظيره الأميركي، حيث أعرب أردوغان خلال الاتصال عن تقديره لعملية التفاوض مع إيران، وللجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد أردوغان لترامب، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون انقطاع.

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دونالد ترامب رجب طيب أردوغان الأوضاع في سوريا وغزة الحرب بين روسيا وأوكرانيا
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