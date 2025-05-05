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أردوغان يؤكد لترامب: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية

06:38 م الإثنين 05 مايو 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن تقديره لعملية التفاوض مع إيران، وللجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد أردوغان في اتصاله مع ترامب، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون انقطاع.

كما أبلغ الرئيس التركي نظيره الأميركي أن أنقرة تبذل جهوداً حثيثة لحماية وحدة الأراضي السورية وضمان استقرارها، مشيراً إلى أن أي تخفيف للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا من شأنه أن يساهم في دعم الاستقرار فيها.

واختتم "أردوغان"، حديثه بالتأكيد على استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم لوقف الحرب في غزة.

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