عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم الحكومة بالتخلي عن ذويهم

وكالات

اتهمت "هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين" المجلس الوزاري المصغر باتخاذ قرار "مخالف لإرادة أكثر من 70% من المواطنين"، عقب إقراره توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن الحكومة تخلت فعليًا عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي بيانها، قالت الهيئة إن القرار يعكس "تخليًا عن الأسرى وعن منعة إسرائيل الوطنية والأمنية"، وسط حالة من الغضب بين عائلات المحتجزين.

من جانبها، انتقدت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير متان، القرار قائلة: "توسيع القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد".

كما رأت والدة أسير آخر أن "قرار احتلال غزة بالكامل يمثل تغييرًا لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية"، متهمة المجلس المصغر بالتماهي مع مواقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعين إلى إعادة احتلال غزة والاستيطان فيها.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت أن الحكومة أقرت خطة تقضي بـ"احتلال قطاع غزة بالكامل"، في وقت نقلت فيه هيئة البث الإسرائيلية تمسك المستوى السياسي برفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم الخلافات الداخلية، خاصة مع رئيس الأركان الإسرائيلي.

في السياق، قال وزير الثقافة الإسرائيلي إن "من الواضح أن الأسرى لن يعودوا جميعًا"، وهو التصريح الذي أثار استياءً واسعًا في أوساط أهالي الأسرى، حيث علقت إحدى الأمهات قائلة: "هل تخليت عن ابني؟".

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ كمين محكم في خان يونس أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال، إلى جانب استهداف دبابات وجرافة عسكرية قرب السياج الفاصل.