بنسبة 100%.. تفاصيل فرض ترامب رسوم جمركية على المنتجات السينمائية



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارة الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على كافة المنتجات السينمائية الأجنبية الواردة إلى البلاد.

قال ترامب: "تتدهور صناعة السينما في أمريكا بسرعة كبيرة، وتقوم دول أخرى بتقديم حوافز متنوعة لجذب صناع الأفلام والاستوديوهات من الولايات المتحدة، هوليوود وغيرها من الاتجاهات الأخرى في الولايات المتحدة في طريقها إلى الإفلاس. وهذا يعتبر جهدا متضافرا من جانب دول أخرى، وبالتالي فهو يشكل تهديدا للأمن القومي. هذه الجهود تعتبر كذلك شكلا من أشكال نشر المعلومات والدعاية".

وتابع: "لذلك قمت بتفويض وزارة التجارة والممثل التجاري خلال المفاوضات التجارية بالبدء فورا في عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام القادمة إلى بلدنا والمنتجة في بلدان أخرى".

وفي الثاني من أبريل، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من 185 دولة ومنطقة.

ودخلت التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، والتعريفات الجمركية المنفردة في 9 أبريل، وفقا لروسيا اليوم.

وفي التاسع من أبريل أعلن ترامب كذلك عن تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات على أساس متبادل فيما يتصل بعدد من البلدان والأقاليم لمدة 90 يوما.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا التوقف، مرتبط بالمفاوضات التجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة جمركية عالمية عامة بنسبة 10%.