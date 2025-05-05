بن غفير: يجب قصف مخازن الطعام وقطع الكهرباء عن غزة



وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه يجب قصف مخازن الطعام والمولدات وقطع الكهرباء عن غزة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: "سأفعل كل ما بوسعي لمنع دخول المساعدات الإنسانية".

يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد قال في وقت سابق، إن "ما لم يشهده الأقصى منذ 30 عاما من صلوات يهودية يجري الآن في عهدتي وأنا سعيد بقيادة هذا التغيير".