زلزال بقوة 6 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر منطقة سولاويزي في إندونيسيا، اليوم السبت، وفقًا لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وأكدت الوكالة أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال.

من جهته، قدّر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الهزة الأرضية بنحو 5.9 درجة، مشيرًا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 109 كيلومترات (68 ميلًا) تحت سطح الأرض.

حتى الآن، لم تُسجل تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

تعد إندونيسيا من أكثر الدول عرضة للزلازل نظرًا لوقوعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مرتفع.