السنغال.. طلاب يطردون السفير الإسرائيلي من إحدى الجامعات- فيديو

وكالات

هاجم طلاب في جامعة الشيخ أنتا جوب بالسنغال، السفير الإسرائيلي في العاصمة داكار يوفال واكس، خلال مشاركته في ندوة أكاديمية حول العلاقات الدولية.

وفور دخول السفير الإسرائيلي، إلى حرم الجامعة ردد الطلاب المحتجون هتافات تندد بوجوده وتطالب برحيله، كما رفعوا العلم الفلسطيني أمامه، ما دفعه إلى المغادرة تحت ضغط الاحتجاجات الطلابية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج السفير الإسرائيلي وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن لاحقه الطلاب في أروقة الجامعة، ما أجبره على المغادرة قبل إلقاء كلمته أو المشاركة في الفعالية.

طرد طلاب سنغاليون سفير الاحتلال الإسرائيلي من حرم جامعة الشيخ أنتا جوب في داكار، حيث كان قد جاء لحضور مؤتمر حول العلاقات الدولية.

وهتفوا: “قاتل! مجرم! فلسطين حرة!” pic.twitter.com/LxU5itwW3D — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 28, 2025

ويأتي الحادث في وقت تتزايد فيه مشاعر الغضب تجاه الاحتلال الإسرائيلي حول العالم، نتيجة العدوان على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

وكان واكس، عُين سفيرا لدى السنغال في وقت سابق من العام الجاري، كما يشغل منصب السفير غير المقيم في كل من غينيا وغينيا بيساو وجامبيا، والرأس الأخضر وتشاد.

ولم تعلّق جامعة أنتا جوب في السنغال على الحادث، كما لم تصدر السفارة الإسرائيلية في داكار أي بيان حوله.

ومن المقرر أن تنطلق مظاهرات حاشدة في العاصمة داكار في ساحة الحرية يوم 3 يونيو المقبل، للمطالبة برحيل السفير الإسرائيلي من البلاد.