مسؤول سعودي ينفي تقارير عن رفع الحظر على المشروبات الكحولية

وكالات

نفى مسؤول سعودي، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن المملكة تعتزم رفع الحظر المفروض منذ أكثر من 7 عقود على بيع المشروبات الكحولية، في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وجاء هذا النفي الرسمي بعدما تداولت عدة منصات عالمية، بينها مدونة متخصصة في شؤون النبيذ، تقريرًا غير موثّق يدعي أن السعودية قد تسمح ببيع الكحول في بعض المناطق السياحية. إلا أن التقرير لم يستند إلى مصادر واضحة أو تصريحات رسمية، مما أثار موجة من الجدل على الإنترنت وفي وسائل الإعلام.

وقال المسؤول السعودي، وفق ما نقلته رويترز، إن "المملكة لا تنوي تغيير سياستها الحالية فيما يتعلق بحظر المشروبات الكحولية"، مؤكدًا التزام بلاده بالأعراف الدينية والاجتماعية التي تحكم هذا الملف.

ورغم استمرار الحظر، تشهد السعودية منذ سنوات سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. وشملت هذه الإصلاحات رفع الحظر عن قيادة النساء، تخفيف القيود على الترفيه، وفتح مجالات السياحة أمام الزوار الأجانب.

وكانت الرياض قد افتتحت في عام 2023 أول متجر رسمي لبيع المشروبات الكحولية، مخصص حصريًا للدبلوماسيين غير المسلمين، في خطوة تُعد استثنائية وخاضعة لضوابط دقيقة. فيما تبقى السوق السوداء والقنوات الدبلوماسية هي الوسائل الوحيدة للوصول إلى الكحول داخل المملكة.





