عبد العاطي يسلّم رسالة من الرئيس السيسي إلى ملك المغرب

وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة جلسة مباحثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.

وفي بيان، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي سلم رسالة خطية موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس.

وأكد عبد العاطي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لدفع مسار العلاقات الثنائية من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، واجتماع "آلية التنسيق والتشاور" على مستوى وزيري خارجية البلدين، كما أبرز الاهتمام بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وهو ما عكسته زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الرباط في فبراير 2025.

وأشاد وزير الخارجية بنجاح عقد منتدى الأعمال المصري-المغربي في 4 مايو بالقاهرة بمشاركة 148 شركة من الجانبين (74 شركة مصرية، و31 شركة مغربية)، مبديًا حرص مصر على متابعة نتائجه في الفترة المقبلة، تمهيدًا لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أكتوبر المقبل بالقاهرة.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة تحت رئاسة رئيسي الوزراء وبمشاركة الجهات الحكومية المختلفة وتعقد قبل نهاية العام الجاري.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، متناولًا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لإعادة إعمار القطاع فور وقف إطلاق النار، مشيدًا في هذا الإطار برئاسة ملك المغرب للجنة القدس، وإسهامات اللجنة في دعم القضية الفلسطينية.

وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات في سوريا ولبنان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي والساحل، بجانب مسألة أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلًا عن موضوع الأمن المائي المصري، حيث ثمّن عبد العاطي موقف المغرب الداعم للأمن المائي المصري.