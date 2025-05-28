وول ستريت جورنال: الجنائية الدولية تستعد لطلب اعتقال سموتريتش وبن غفير

وكالات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية، بأن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، كان يستعد قبل إجازته السنوية لطلب إصدار أوامر باعتقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، "بتهمة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية".



وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن مسؤولين وخبراء قانونيين شككوا في مضي الجنائية الدولية قدمًا في هذه المساعي "دون وجود المدعي العام الرئيسي"، إذ يعتبر المدعي العام الرئيسي جزءًا أساسيًا من عمل المحكمة، ويساهم غيابه في صعوبة سير العمل.



وحذر هؤلاء الخبراء من لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى"شل" عمل المحكمة الجنائية الدولية بعزلها فعليًا عن النظام المالي الأمريكي وهو ما قد يعرضها لتهديد وجودي، بحسب الصحيفة.



وقال مسؤولون مقربون من المحكمة الجنائية الدولية لـ"وول ستريت جورنال"، إن قضاة المحكمة أمروا بالسرية التامة عند إيداع أي طلبات جديدة لإصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين أو من حركة حماس.



وقبل أسبوعين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، بناءًا على مرسوم رئاسي وقعه ترامب، ويقضي بمعاقبة المحكمة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت "بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".



وفي نهاية 2024، بدأ كريم خان، يحمل الجنسية البريطانية، الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت.