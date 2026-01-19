إعلان

الجنائية الدولية: قوات الدعم السريع يحتفل بالإعدامات ويهين الجثث في السودان

كتب-عبدالله محمود:

05:59 م 19/01/2026 تعديل في 08:45 م

نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة ش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، إن الوضع في دارفور مستمر في التدهور، وأهل دارفور يواجهون التعذيب الجماعي على يد قوات الدعم السريع بالسودان.

وأكدت نائبة المدعي العام للجنائية الدولية، في بيان اليوم الإثنين، أن التعذيب في الفاشر يتم بحملة منظمة

منهجية تستهدف غير العرب تحديدا بما في ذلك الاغتصاب والاحتجاز التعسفي والإعدام.

وأشارت نائبة المدعي العام للجنائية الدولية، إلى أن أعضاء قوات الدعم السريع يحتفلون بالإعدامات ويهينون الجثث، مؤكدة أنهم يستخدمون العنف الجنسي كأداة حرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان دارفور السودان الفاشر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطبيعة بلا رحمة.. لهذا السبب تأكل الحيوانات صغارها
علاقات

الطبيعة بلا رحمة.. لهذا السبب تأكل الحيوانات صغارها
ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور
زووم

ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
مصراوى TV

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
أخبار مصر

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026
"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
اقتصاد

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة