قطر والصومال توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة في المجالات الدفاعية

(د ب أ)



التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني اليوم الاثنين مع وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما وقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اتفاقية تعاون مع وزير الدفاع الصومالي، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكات الدفاعية بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية.

وحضر اللقاء ومراسم التوقيع، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.