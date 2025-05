وكالات

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوز، بصور وجزء من مقطع فيديو كدليل على "إبادة جماعية" لمواطنين بيض من جنوب أفريقيا، وفق زعمه.

وقال ترامب، وهو يرفع نسخة مطبوعة من مقال مصحوبًا بالصورة خلال اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي مع رامافوزا: "هؤلاء جميعًا مزارعون بيض يتم دفنهم".

لكن بعد التحقق من صحة الفيديو، تبين أنه لجثث مزارعين بيض في مدينة جوما الكونغولية وليس في جنوب أفريقيا؛ كما ادعى الرئيس الأمريكي، بحسب رويترز.

وقالت "رويترز"، إنها نشرت الفيديو، الذي استشهد به ترامب، في 3 فبراير الماضي والذي أظهر عمال الإغاثة الإنسانية وهم يرفعون أكياس الجثث في مدينة غوما الكونغولية، عقب معارك عسكرية مع متمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا.

ونشرت مجلة "أميركان ثينكر"، وهي مجلة إلكترونية محافظة، التدوينة التي عرضها ترامب على رامافوزا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، حول الصراع والتوترات العنصرية في جنوب أفريقيا والكونغو.

وقالت "أمريكان ثينكر"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أخطأ في تحديد الصورة".

كما عرض الرئيس الأمريكي، خلال الاجتماع، مقطع فيديو زعم أنه يُظهر قبورًا جماعية لمزارعين بيض، قائلًا إنها "مواقع دفن".

لكن كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن اللقطات تم تصويرها على طريق سريع يربط بين بلدتي نيوكاسل ونورماندين في جنوب إفريقيا، وتُظهر موقعًا تذكاريًا مؤقتًا وليس قبورًا حقيقية.

