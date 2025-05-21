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بالفيديو.. ترامب يطرد صحفيا من المؤتمر بعد سؤاله عن الطائرة القطرية

08:52 م الأربعاء 21 مايو 2025

ترامب

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وكالات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه الشديد من أحد المراسلين، بعد أن طرح عليه سؤالًا حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت طائرة من قطر قد تُستخدم كطائرة رئاسية.

وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قاطع ترامب المراسل قائلاً: "عن ماذا تتحدث؟ عليك أن تغادر. ما علاقة هذا بالطائرة القطرية؟"

ووصف ترامب منح قطر طائرة لسلاح الجو الأمريكي بأنه "أمر عظيم"، قبل أن يهاجم المراسل ويوجه إهانات إلى برايان روبرتس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كومكاست كوربوريشن، المالكة لقناة "إن بي سي".

في وقت لاحق، مازح رامافوزا ترامب قائلاً: "أنا آسف، ليس لدي طائرة لأقدمها لك"، فردّ ترامب: "إذا عرضت جنوب إفريقيا طائرة، فسأقبلها".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد وصفت يوم الثلاثاء، التبرع المحتمل للطائرة بأنه "هدية لبلدنا"، موضحة أن العائلة المالكة القطرية "عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبولها وفقًا لكافة الالتزامات القانونية والأخلاقية".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أفادت شبكة CNN بأن إدارة ترامب كانت هي من بادر أولاً بالتواصل مع قطر بشأن شراء الطائرة، في تناقض واضح مع الرواية الرسمية التي تصفها بأنها "هدية"، بحسب أربعة مصادر مطلعة على مجريات النقاشات.


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