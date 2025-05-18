ترامب: الباكستانيين يصنعون أشياء مذهلة ويريدون علاقات تجارية معانا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري محادثات جيدة مع إسلام آباد، مشيرا إلى أن الباكستانيين رائعون ويصنعون أشياء مذهلة.

وأكد ترامب خلال لقاء تلفزيوني، أن الباكستانيين يرغبون في إقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة ويجرون معه نقاشات جيدة بهذا الشأن، مضيفا بأنه لا يمكن استثناؤهم الباكستانيون.

وأشار إلى أنه شعر بـ"الثقة" في العلاقات مع الهند، مضيفا أن لديه علاقات جيدة مع الكثير من الدول.

ولفت إلى أن العديد منها تريد علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا في ذات السياق أن إيران أيضا تريد إنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه تمكن من إيقاف النزاع النووي بين الهند وباكستان، وهو فخور جدا بهذه النتيجة، وفقا لروسيا اليوم.

ومن جهتها رفضت الهند تصريحات ترامب، نافية ادعاءاته بأن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الهند وباكستان جاء جزئيا بسبب تقديم تنازلات تجارية محتملة.