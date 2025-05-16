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عسكريون إسرائيليون: لا يوجد أي إنجاز عسكري إضافي يمكن تحقيقه في غزة

09:53 م الجمعة 16 مايو 2025

لا يوجد أي إنجاز عسكري إضافي يمكن تحقيقه في غزة

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار، الجمعة، إن إسرائيل حسمت المعركة في غزة ويجب ترجمة الإنجازات العسكرية إلى سياسية.

وأكد العسكريون الإسرائيليون، أنه لا يوجد أي إنجاز عسكري إضافي يمكن تحقيقه في غزة، موضحين أنه يجب استغلال الإنجازات بغزة للتوصل لاتفاق لكن ذلك لم يحدث لأسباب سياسية.

وأشار العسكريون الإسرائيليون، إلى أن عدم التوصل لاتفاق يعزل إسرائيل دوليا خصوصا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد ازدهارا اقتصاديا وبدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها.

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