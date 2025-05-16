إذاعة الاحتلال: الجيش يقول إنه سمح بإدخال الوقود لمستشفيات أجنبية بغزة

وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بأن الجيش يقول إنه سمح بإدخال الوقود لمستشفيات أجنبية في غزة رغم إعلان الحكومة قطع الوقود تماما عن القطاع.

وفي بيان مشترك، دعا قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع فورا عن سياستها الحالية ورفع الحصار بالكامل عن غزة.

‌‏وأكدت الدول الأوروبية في بيانها، أنها لن تصمت أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعين العالم في غزة، معربة عن إدانتها التصعيد المتزايد في الضفة الغربية مع تزايد عنف المستوطنين.