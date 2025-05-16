الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والرئيس الأمريكي يعلق (فيديو)

وكالات

قدمت الإمارات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية رمزية عبارة عن "قطرة نفط واحدة" خلال مراسم الاستقبال في أبوظبي، في إشارة إلى أهمية النفط في العلاقات بين البلدين.

وعلق ترامب على الهدية في مقطع فيديو نشرته مارجو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات لترامب، على صفحتها بمنصة "إكس"، قائلًا: "أعلى جودة زيت موجودة على هذا الكوكب ولم يعطوني سوى قطرة منه... لذا فأنا لست سعيدًا".

“The highest quality oil there is on the planet and they only gave me a drop of it…so I’m not thrilled!” 🤣 pic.twitter.com/84U8vTMbUU — Margo Martin (@MargoMartin47) May 16, 2025

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الجمعة، مختتمًا جولته الخليجية.

ووصل ترامب، أبوظبي أمس الخميس، في إطار ختام جولته الخليجية عقب زيارتين إلى السعودية، وقطر، فيما كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن زيارته الخليجية "كانت رائعة وغير مسبوقة، ولدينا استثمارات تبلغ 10 تريليونات دولار ونتطلع إلى 13 تريليون دولار "، مضيفًا "لدينا علاقات رائعة مع قطر والسعودية والإمارات".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ستشارك بـ 2.4 مليار دولار من الاستثمارات في الإمارات، وفي المقابل ستستثمر الإمارات 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.