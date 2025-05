الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والرئيس الأمريكي يعلق (فيديو)

وكالات

قدمت الإمارات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية رمزية عبارة عن "قطرة نفط واحدة" خلال مراسم الاستقبال في أبوظبي، في إشارة إلى أهمية النفط في العلاقات بين البلدين.

وعلق ترامب على الهدية في مقطع فيديو نشرته مارجو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات لترامب، على صفحتها بمنصة "إكس"، قائلًا: "أعلى جودة زيت موجودة على هذا الكوكب ولم يعطوني سوى قطرة منه... لذا فأنا لست سعيدًا".

“The highest quality oil there is on the planet and they only gave me a drop of it…so I’m not thrilled!” 🤣 pic.twitter.com/84U8vTMbUU