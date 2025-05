أيرلندا وهولندا تطالبان بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وكالات

قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون هاريس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتضمن بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان ويجب مراجعتها.

وأضاف هاريس، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تتضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان. تنص الاتفاقية على أن العلاقات يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان. يجب أن يكون لهذه الكلمات معنى. يجب مراجعة الاتفاقية. العالم لا يبذل جهدًا كافيًا".

The EU-Israel Association Agreement has clauses on human rights. It says relations shall be based on respect for human rights. These words must have meaning. There must be a review of the agreement. The world is not doing nearly enough. The EU must show leadership