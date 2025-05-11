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أيرلندا وهولندا تطالبان بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

01:00 م الأحد 11 مايو 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون هاريس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتضمن بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان ويجب مراجعتها.

وأضاف هاريس، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تتضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان. تنص الاتفاقية على أن العلاقات يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان. يجب أن يكون لهذه الكلمات معنى. يجب مراجعة الاتفاقية. العالم لا يبذل جهدًا كافيًا".

وأمس السبت، دعا وزير الخارجية الهولندى كاسبر فالدكامب، إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية جرائم الحرب التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال فالدكامب، إن هولندا باتت تشترط إجراء مراجعة دقيقة لكل شحنة من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المُصدّرة إلى إسرائيل، وذلك فى ظل تزايد المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة وسوريا، فضلًا عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ووجه وزير الخارجية الهولندي، رسالة رسمية إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، شكك فيها فى مدى التزام الاحتلال الإسرائيلى بضمان توزيع المساعدات الإنسانية فى قطاع غزة وفقًا للمعايير الأساسية، من حياد وعدم تحيّز واستقلالية، وفقًا لما نقلت الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا".

وطالب فالدكامب بإجراء مراجعة دقيقة للبند الثاني من اتفاق الشراكة الموقع عام 2000، والذى يُلزم الأطراف باحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة الهولندية ستجمّد دعمها لتمديد خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حتى استكمال التقييم.

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