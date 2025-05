الهند تؤكد مقتل مسؤول حكومي في قصف باكستاني ليل السبت

القاهرة- مصراوي

أكدت السلطات الهندية، يوم السبت، مقتل مسؤول حكومي جراء العمليات العسكرية التي شنتها باكستان، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

وأعلن رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير مقتل مفوض تنمية المنطقة، راج كومار ثابا، نتيجة القصف الذي استهدف مدينة راجوري في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وكتب الوزير عمر عبد الله على منصة X (تويتر سابقًا): "لا أجد كلمات تعبّر عن صدمتي وحزني العميق على هذه الخسارة الفادحة. رحم الله الفقيد".

Devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the J&K Administration Services. Just yesterday he was accompanying the Deputy CM around the district & attended the online meeting I chaired. Today the residence of the officer was hit by Pak shelling as they…