الهند تؤكد مقتل مسؤول حكومي في قصف باكستاني ليل السبت

القاهرة- مصراوي

أكدت السلطات الهندية، يوم السبت، مقتل مسؤول حكومي جراء العمليات العسكرية التي شنتها باكستان، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

وأعلن رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير مقتل مفوض تنمية المنطقة، راج كومار ثابا، نتيجة القصف الذي استهدف مدينة راجوري في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وكتب الوزير عمر عبد الله على منصة X (تويتر سابقًا): "لا أجد كلمات تعبّر عن صدمتي وحزني العميق على هذه الخسارة الفادحة. رحم الله الفقيد".

Devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the J&K Administration Services. Just yesterday he was accompanying the Deputy CM around the district & attended the online meeting I chaired. Today the residence of the officer was hit by Pak shelling as they… — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025

كما أكد وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، وفاة ثابا خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن مقتله "يضاف إلى حصيلة الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالإقليم".

وكانت باكستان والهند قد أطلقتا عمليات عسكرية متبادلة يوم السبت، مما زاد من حدة النزاع بينهما، بعد أيام من تبادل الاتهامات باتخاذ خطوات تصعيدية.

وقالت باكستان، صباح السبت، إنها بدأت عملية عسكرية ردًا على ضربات صاروخية هندية استهدفت قواعد عسكرية حساسة، وأكدت أن دفاعاتها الجوية اعترضت معظم تلك الصواريخ.

وفي وقت لاحق، قالت قائدة الجناح في القوات الجوية الهندية، فيوميكا سينغ، إن باكستان "استهدفت مناطق مدنية وبنية تحتية عسكرية"، بما في ذلك منشآت طبية وتعليمية في كشمير الخاضعة للهند، وذلك خلال إحاطة إعلامية شارك فيها عدد من المسؤولين الهنود.

ولم تصدر باكستان بعد أي رد رسمي على التصريحات الهندية الأخيرة خلال الإحاطة الإعلامية.