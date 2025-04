بعد أسر جنود صينيين يقاتلان ضد أوكرانيا.. بكين تنفي اتهامات كييف

وكالات



نفت الصين الاتهامات الأوكرانية الموجهة إليها بشأن مشاركة جنود صينيين في صفوف الجيش الروسي، وقالت بكين أنها اتهامات "لا أساس لها"، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس (أ. ف. ب).

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن "موقف الجانب الصيني بشأن مسألة الأزمة الأوكرانية واضح ولا لَبْس فيه، ويحظى بموافقة واسعة النطاق من المجتمع الدولي".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم القبض على مواطنين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي في منطقة دونيتسك، مضيفًا "لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية".



وعرض زيلنسكي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "أكس"، لقطات لأحد الأسرى، مشيرًا إلى امتلاك أوكرانيا معلومات عن مواطنين صينيين آخرين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



