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بعد أسر جنود صينيين يقاتلان ضد أوكرانيا.. بكين تنفي اتهامات كييف

11:30 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

أوكرانيا تعتقل صينيين يقاتلان مع روسيا

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وكالات


نفت الصين الاتهامات الأوكرانية الموجهة إليها بشأن مشاركة جنود صينيين في صفوف الجيش الروسي، وقالت بكين أنها اتهامات "لا أساس لها"، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس (أ. ف. ب).

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن "موقف الجانب الصيني بشأن مسألة الأزمة الأوكرانية واضح ولا لَبْس فيه، ويحظى بموافقة واسعة النطاق من المجتمع الدولي".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم القبض على مواطنين صينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي في منطقة دونيتسك، مضيفًا "لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية".


وعرض زيلنسكي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "أكس"، لقطات لأحد الأسرى، مشيرًا إلى امتلاك أوكرانيا معلومات عن مواطنين صينيين آخرين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه وجه وزير الخارجية بالتواصل فورًا مع المسؤولين الصينيين لتوضيح موقفهم بعد القبض على اثنين من مواطنيها يقاتلون مع الجيش الروسي.

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