مدبولي: "مصر انتقلت من شبه حطام إلى دولة حديثة خلال سنوات قليلة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية كانت قبل عام 2014 في وضع أقرب إلى "شبه حطام"، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم دولة حديثة تقوم على أرض ثابتة، بعد تنفيذ برنامج شامل للإصلاح والبناء.

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم، أن كل من يزور مصر من الخارج يؤكد حجم ما تحقق على أرض الواقع خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرًا أن ما جرى إنجازه يمثل معجزة، قياسًا بحجم التحديات التي كانت تواجه الدولة في تلك المرحلة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة شرعت في بناء دولة حديثة على أسس اقتصادية وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الحكومة كانت تضع في حساباتها منذ البداية ملف القروض والفوائد المترتبة عليها ضمن خططها التمويلية.

وأضاف أن التحدي الذي لم يكن في الحسبان تمثَّل في الصدمات الخارجية المتلاحقة، التي فرضت ضغوطًا استثنائية على الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الدولة مستمرة في التعامل مع هذه التحديات، واستكمال مسار التنمية والإصلاح.