وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكري، فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2026، والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2026 / 2027 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية من خلال الرابط (اضغط هنا) اعتباراً من بداية يناير المقبل وحتى 30 يونيو 2026.

يأتي ذلك عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع بكافة البيانات / الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى فى (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد / هشام بركات - مدينة نصر ) .