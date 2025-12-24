إعلان

وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

كتب : محمد سامي

06:15 م 24/12/2025

المتحدث العسكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكري، فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2026، والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2026 / 2027 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية من خلال الرابط (اضغط هنا) اعتباراً من بداية يناير المقبل وحتى 30 يونيو 2026.

يأتي ذلك عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع بكافة البيانات / الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى فى (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد / هشام بركات - مدينة نصر ) .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتحدث العسكري وزارة الدفاع منظومة إصدار الموافقات الأمنية سجل قيد الموردين للشركات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان