بعد اعتقال صينيين.. كيف أقحمت روسيا 12 دولة في الحرب بأوكرانيا؟

مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الرابع، يواصل الجيش الروسي تقدّمه في ساحات القتال. ولكن في أثناء ذلك تجبره خسائره البشرية من الجنود والأفراد العسكريين على تجنيد مقاتلين أجانب للالتحاق بقواته على خط المواجهة.

وبحسب تقرير للاستخبارات البريطانية، بلغت الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي نحو 700 ألف عسكري حتى أكتوبر الماضي.

وفي سبيل تحفيز المواطنين غير الروس على الانضمام إلى الجيش الروسي، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين في يناير 2024 مرسوما يتيح منح الجنسية الروسية للراغبين في الانضمام إلى صفوف القتال في أوكرانيا، إلى جانب إغرائهم برواتب مالية كبيرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية في أبريل 2024، أن المقاتلين الأجانب يتحصلون على ما يصل إلى 2200 دولار شهريا، غير أن تقارير غربية أخرى أشارت إلى أن بعض المقاتلين الأجانب يتلقون راتبا شهريا يبلغ 7400 دولار أي ما يعادل 3 أضعاف رواتب الجنود الروس.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0GPGaFG8ms

وفي أحدث كشف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، القبض على جنديين صينيين اثنين يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، مشيرا إلى أن كييف تنتظر توضيحا من حكومة بكين، فضلا عن رد فعل من حلفاء أوكرانيا الغربيين.

لكن على الرغم من ذلك، لا تمثل الواقعة حدثًا جديدا، إذ أعلن الجيش الأوكراني في مناسبات عدّة اعتقال مقاتلين أجانب يقاتلون في صفوف القوات الروسية على خطوط التماس في أوكرانيا، فماذا نعرف عن تجنيد الأجانب في الجيش الروسي؟

لم يكن إعلان زيلينسكي اليوم، سابقة فيما يخص اعتقال مقاتلين صينيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي؛ ففي أكتوبر 2023 أُصيب رجل صيني يبلغ 36 عاما بشظايا، وأكد أنه قاتل في أوكرانيا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في مطلع مارس الماضي، كشفت تسريبات لقاعدة بيانات مستشفى عسكري روسي، أن الجيش الروسي جنّد مئات المقاتلين الأجانب في صفوفه منذ بدء غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022، في سبيل تعويض خسائره البشرية.

ووفقا للبيانات المسربة، فإن مقاتلين أجانب من 12 دولة تلقوا العلاج في المستشفيات العسكرية الروسية، بما في ذلك مقاتلين من الهند ونيبال وصربيا والكاميرون وسريلانكا والصين وكوبا.

يأتي النيباليون على رأس قائمة أكثر المقاتلين الأجانب في الجيش الروسي؛ إذ التحق ما يقرب من 15 ألف شخص منهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا مدفوعين بمستوى معيشي متدنٍ في بلادهم وبإغراءات الرواتب المرتفعة.

وأظهرت بيانات المستشفيات العسكرية الروسية، أن عشرات المقاتلين من نيبال تلقوا العلاج بعد إصابتهم خلال المعارك في أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، تعرض المرتزقة الهنود إلى عمليات تجنيد قسري، حيث أُجبر عدد كبير منهم على توقيع عقود عسكرية خلال زيارتهم إلى روسيا.



وذكرت وسائل إعلام هندية، أن ما يزيد عن 125 مواطن هندي يقاتلون في صفوف الجيش الروسي، قُتل 12 منهم فيما لا يزال مصير 16 آخرين مجهولا.

وفقا لتقارير غربية، فإن التقديرات تشير إلى أن 5 آلاف مواطن من كوبا يقاتلون في صفوف الجيش الروسي على جبهات القتال في أوكرانيا، موضحة أن بعضهم التحق بالجيش عبر التطوع، بينما تم خداع آخرين بعقود تتضمن شروطا غير مفهومة.

“Cubans are cannon fodder and they will kill them all.” For military recruiters working for Russia, Cuba’s worsening poverty makes for easy pickings as Moscow attempts to fill the holes in its front lines. https://t.co/Ta9pAoetnC pic.twitter.com/gfTJKVZ0Rt

وأوضحت التقارير أن من بين الكوبيين الذين التحقوا بالجيش الروسي، مواطن يُدعى "فرانك داريو ياروسي مانفوجا" مدرس سابق، انضم في يناير 2024 ووقع في الأسر بعد 3 أشهر فقط.

وفي مقابلة مع "راديو أوروبا الحرة"، قال مانفوجا إنه لم يكن يريد الحرب "لدي عائلة".

الجيش الكوري الشمالي

في يناير الماضي، أعلنت أوكرانيا اعتقال جنديين كوريين شماليين يقاتلان في صفوف الجيش الروسي بمنطقة كورسك الحدودية.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6