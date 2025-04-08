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جوتيريش: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي

07:11 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن أبواب الفواجع فُتحت في غزة بإغلاق باب المساعدات، موضحا أنه مر أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى القطاع.

وأكد جوتيريش، أن لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة لأكثر من شهر، مشددا على أن القطاع اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي.

وأشار جوتيريش، إلى أن وقف إطلاق النار سمح بتحرير الأسرى وتوزيع المساعدات وأثبت أن المجتمع الإنساني قادر على تقديم العون، مؤكدا أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

وأوضح جوتيريش، أن آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل قد تؤدي إلى تقييد المساعدات بشدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على أن إجبار الفلسطينيين على النزوح يتعارض مع القانون الدولي، مضيفا "نرفض خطة إسرائيلية جديدة للسيطرة على المساعدات لغزة".

وشدد جوتيريش، على أن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة مكبلة.

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أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي
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