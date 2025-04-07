الاحتلال يضع أقفالًا على غرفة الأذان وعدد من المقامات داخل الحرم الإبراهيمي

الخليل - (د ب أ)

قال معتز أبو سنينة مدير الحرم الإبراهيمي، إن "الاحتلال" وضع أقفالاً على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام وغرفة "المبخرة" وغرفة الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، وهي سابقة خطيرة من قبل "الاحتلال الإسرائيلي" تجاه الحرم.

من جانبها، قالت وزارة الاوقاف في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن ما قام به "الاحتلال" خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادة الوزارة على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه.

وأضافت أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا "الاحتلال الظالم" أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية.

ودعت الأوقاف، أبناء مدينة الخليل إلى مواجهة هذه التعديات بثباتهم وصمودهم داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة.

وأوضح ابو سنينة، في تصريحات نقلتها وكالة"معا" الفلسطينية اليوم الإثنين، أنه ربما يكون "الاحتلال" قد قام بوضع أقفال على جميع المقامات والأروقة في الحرم، والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الاسلامية، وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها.

وقال أبوسنينة:" وهذا يعد إعتداءً سافرًا وخطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها".