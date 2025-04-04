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الأونروا: العدوان على الضفة أسفر عن أكبر موجة نزوح منذ 67

06:19 م الجمعة 04 أبريل 2025

الأونروا

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وكالات

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع الإنسانية في شمال الضفة الغربية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على المنطقة.

وقالت الوكالة في بيان، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري أدى إلى عمليات تدمير ممنهج وتهجير قسري للفلسطينيين، إضافة إلى إصدار أوامر هدم طالت العديد من المنازل والمنشآت.

وأكدت "أونروا" أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا، داعية إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات التي تؤثر بشكل مباشر على السكان الفلسطينيين.

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الأونروا العدوان على الضفة أكبر موجة نزوح منذ 67 العدوان الإسرائيلي تهجير قسري للفلسطينيين
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