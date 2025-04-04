ترامب يهاجم الحكم القضائي الصادر ضد مارين لوبان

واشنطن- (د ب أ)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم القضائي الأخير الصادر ضد السياسية اليمينية المتطرفة في فرنسا مارين لوبان وقارنه بالمشكلات التي يواجهها مع القانون.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن "حملة الملاحقة ضد مارين لو بان هي مثال آخر على استخدام اليساريين الأوروبيين للحرب القانونية لإسكات حرية التعبير ورقابة معارضيهم السياسيين وهذه المرة يذهبون إلى حد وضع هذه المعارضة في السجن".

وأضاف "إنها نفس الخطة التي تم استخدامها ضدي من جانب مجموعة من المجانين والخاسرين".

كانت محكمة فرنسية قد أدانت يوم الاثنين الماضي، لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ومسؤولين آخرين بالحزب بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

والأمر الأكثر أهمية والأكثر إثارة للجدل بشكل خاص هو القرار بعدم السماح لها بالترشح لمنصب عام خلال السنوات الخمس المقبلة. ووصفت لوبان القرار، بأنه هجوم ذو دوافع سياسية من جانب خصومها، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية عام .2027

وقال ترامب إن القضية ضد لوبان "تبدو لي وكأنها خطأ في المحاسبة".

وأضاف أنه لا يعرفها، لكن يقدر "مدى عملها الجاد لسنوات عديدة".