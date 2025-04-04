ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان هاتفياً تطورات الأحداث في المنطقة

الرياض- (د ب أ)

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا مساء الخميس، مع الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني جرى خلاله "بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جانبها، ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) مساء الخميس أن بزشكيان أكد خلال الاتصال أن بلاده لا تسعى "للحرب مع أي دولة، لكننا لا نتردد في الدفاع عن أنفسنا، وجاهزيتنا وقدراتنا في هذا الصدد هي على أعلى مستوى"، مؤكدا أنه لا مكان للاستخدام غير السلمي للطاقة النووية في عقيدة إيران الأمنية والدفاعية.

وأكد الرئيس الإيراني أنه لو اتحد المسلمون فإنهم يستطيعون منع الظلم والجرائم ضد بعض الدول الإسلامية بما فيها فلسطين وأهل غزة، مضيفا: "إنني على ثقة من أن الدول الإسلامية من خلال العمل معا تستطيع أن تحقق الأمن والازدهار في المنطقة على أفضل وجه".