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ضبط سلع تروج للشذوذ والانحراف بميناء وهران غربي الجزائر

02:08 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

ميناء وهران

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الجزائر- (د ب أ)

أفاد التلفزيون الرسمي في الجزائر اليوم الثلاثاء، بضبط 20 حاوية مشبوهة في عملية وصفها بـ" النوعية" بميناء مدينة وهران غربي الجزائر بها سلع تروج للشذوذ والانحراف الأخلاقي.

وكشف التلفزيون عن أن العملية التي نفذها أعوان مصلحة الرقابة، أسفرت عن كشف "سلع خطيرة ذات طابع مناف للأخلاق تضم ساعات وأجهزة إلكترونية موجهة للتلاميذ، وأن هذه المحجوزات تروج للشذوذ والانحراف الأخلاقي".

كما أشار إلى اكتشاف لواحق هواتف بها رسومات تسيئ للقيم الدينية والوطنية، لافتا إلى أن الشحنة حاول أصحابها إدخالها بتصريحات كاذبة وبفواتير مضخمة، وباستخدام أسماء مستعارة لتبييض الأموال.

كما أبرز أن التحقيقات كشفت تواطؤ أعوان عموميين مع هذه الشبكات المشبوهة، لافتا إلى أن الملف تم إحالته إلى الجهات القضائية لمتابعة جميع المتورطين.

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ميناء وهران ضبط سلع تروج للشذوذ الجزائر
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