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برقصات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حماية الاحتلال (فيديو)

11:22 ص الأحد 27 أبريل 2025

المستوطنين الإسرائيليين

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(وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزامن ذلك نصب قوات الاحتلال للحواجز ونشر نقاط التفتيش في محيط بلدة سلوان، جنوب الحرم القدسي الشريف.

ووثقت منصات إعلامية فلسطينية مشاهد لاقتحام المستوطنين باحات الأقصى، حيث أدوا رقصات استفزازية وغنوا بالقرب من باب الأسباط، تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي.

ويشهد الأقصى وتيرة متسارعة من الاقتحامات اليومية خلال موسم الأعياد اليهودية، وسط تحذيرات متكررة من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الذي وصف الانتهاكات الأخيرة بأنها "غير مسبوقة". كما أشارت إحصاءات المجلس إلى أن أعداد المقتحمين خلال الأيام الماضية تجاوزت عشرات الآلاف.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز تفتيش مكثفة على جسر بلدة سلوان.

وتعد بلدة سلوان، المعروفة بلقب "حامية القدس"، واحدة من أكثر المناطق استهدافًا من قبل سلطات الاحتلال، بسبب موقعها الجغرافي الحساس جنوب المسجد الأقصى. وقد تعرضت في الأسابيع الأخيرة لسلسلة من الاقتحامات والاعتداءات، ضمن مخطط إسرائيلي متواصل لتضييق الخناق على الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

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مستوطنون الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى
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