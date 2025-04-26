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استطلاع: 68% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس

01:41 م السبت 26 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح أسراهم من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة ضد القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك وفق نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "ميدجام" للأبحاث لصالح القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، نُشِرت نتائجه مساء أمس الجمعة.

كما أظهرت النتائج، أن 54% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة لـ"أسباب سياسية" تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابًا من أقصى اليمين.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس واستعادة جميع الأسرى التي تحتجزهم (59 أسيرًا)، موضحًا أنه أمر الجيش بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 116 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.

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الإسرائيليين حركة حماس قطاع غزة بنيامين نتنياهو
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