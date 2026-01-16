خلال يومين.. مكالمة هاتفية ثانية بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران

مصراوي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيًا الخميس، لمناقشة الوضع في إيران، وفقًا لمصدرين مطلعين على المكالمة حسبما قال موقع أكسيوس الأمريكي.

كانت هذه المكالمة الثانية بين ترامب ونتنياهو خلال يومين، بينما يراجع ترامب خياراته بشأن احتمال شن ضربة عسكرية أو التفاوض الدبلوماسي مع النظام الإيراني الذي يشهد احتجاجات واضطرابات واسعة النطاق وفقا للموقع الأمريكي.

ورفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء التعليق.

خلال مكالمتهما الأولى يوم الأربعاء، طلب نتنياهو من ترامب تأجيل أي عمل عسكري ضد إيران لمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستعداد لاحتمال رد فعل إيراني محتمل.

وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت ترامب لتأجيل إصدار أوامر للجيش الأمريكي للمضي قدمًا في الهجوم على إيران. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا استأنفت إيران قتل المتظاهرين. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه رغم التأجيل، قد يحدث هجوم أمريكي خلال الأيام المقبلة.

ويوم الخميس، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا مع كل من نتنياهو والرئيس الإيراني مسعود بزخيان، وعرض التوسط بين الدولتين لتخفيف التوتر، وفقًا لما أعلنه الكرملين.

كما أرسل نتنياهو رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، إلى الولايات المتحدة للتشاور بشأن إيران. ومن المتوقع أن يلتقي برنياع بمبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، في ميامي يوم الجمعة.

وفي مؤتمر المجلس الإسرائيلي-الأمريكي في ميامي مساء الخميس، قال ويتكوف إنه يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.

وأشار إلى أن أي اتفاق يجب أن يعالج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ويقلص مخزونها من الصواريخ الباليستية، ويخرج 2000 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب من البلاد، ويوقف الدعم الإيراني لوكلائها في المنطقة.

قال ويتكوف: "أعتقد أن إيران، التي تعاني من انهيار اقتصادي، في وضع شديد الصعوبة. التضخم تجاوز 50%". وأضاف: "إذا أرادوا العودة للمجتمع الدولي، يمكننا حل هذه الأربع مشاكل دبلوماسيًا، وسيكون ذلك حلاً جيدًا. البديل سيكون سيئًا".