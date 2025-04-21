سموتريتش: سأفكر في الاستقالة من الحكومة إذا لم يتم تكثيف القتال بغزة

وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه يفكر في الاستقالة من الحكومة إذا لم يتم قبول طلبه بتكثيف القتال في قطاع غزة.

ودعا سموتريتش، أمس الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إقامة إدارة عسكرية بغزة إذا لزم الأمر وتدمير حركة حماس.

وقال سموتريتش خلال احتفاله بعيد "الميمونة": "السيد رئيس الوزراء، إن تصريحك هذا المساء بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالنصر له أهمية، وهو تغيير أسلوب الحرب، والذهاب إلى احتلال كامل لقطاع غزة وعدم الخوف من حكم عسكري إذا لزم الأمر، وتدمير حماس وضمان أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.

وصرح نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".