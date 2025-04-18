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ترامب: سيكون بمقدور الحكومة الفيدرالية أخيراً أن تدار كشركة

10:29 م الجمعة 18 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مكتب إدارة شؤون الموظفين سيصدر لوائح جديدة لتنظيم الخدمة المدنية، تستهدف رفع كفاءة موظفي الحكومة الفيدرالية وتعزيز مساءلتهم.

وأكد ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الموظفين الحكوميين سيخضعون من الآن فصاعدًا لأعلى معايير السلوك والأداء، مشددًا على ضرورة طرد أي موظف يرفض دعم السياسات التي يتبناها الرئيس.

وأضاف: "سيكون بمقدور الحكومة الفيدرالية أخيرًا أن تُدار كشركة"، معتبرًا أن هذه الخطوات ضرورية من أجل استئصال الفساد وتطبيق المساءلة على جميع الموظفين الفيدراليين دون استثناء.

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الحكومة الفيدرالية دونالد ترامب
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