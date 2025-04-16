وقع في فخ المصطلحات.. انتقادات لـ بايدن بسبب تصريحاته خلال أول ظهور له



وكالات

أثار الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، موجة انتقادات بعد استخدامه مصطلح "أطفال ملونون" خلال كلمة في مؤتمر ACRD بشيكاغو، في أول ظهور علني له منذ رحيله.

جاءت العبارة أثناء استذكاره مشاهد من طفولته في ولاية ديلاوير، إذ شاهد أطفالا من ذوي البشرة السمراء يُمنعون من الالتحاق بالمدارس نفسها التي يرتادها البيض، على حد تعبيره، وفقا لروسيا اليوم.

ولم يتردد الرئيس دونالد ترامب في استغلال هذه الهفوة، إذ نشر مقطع فيديو يوثق اللحظة على منصاته الاجتماعية، في إطار الصراع السياسي المستمر بين الرجلين.

كان بايدن يتحدث عن الدوافع التي دفعته لدخول عالم السياسة، مستذكرا كيف أثار هذا المشهد غضبه كطفل، واستخدم بايدن المصطلح أثناء وصفه ذكرياته عن انتقال عائلته إلى ويلمنغتون.

وقال: "أتذكر أنني رأيت أطفالا يمرون، وكانوا يُطلق عليهم في ذلك الوقت "أطفال ملونون"، على متن حافلة تمر - لكنهم لم يذهبوا أبداً إلى مدرسة كلايمونت الثانوية".

ورغم أن بايدن كان يستذكر حقبة تاريخية، إلا أن استخدام هذا المصطلح الذي يعتبر قديما ومسيئا أثار ردود فعل واسعة.

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه الخطاب السياسي الأمريكي حساسية كبيرة تجاه القضايا العرقية، إذ تُفضل المصطلحات الحديثة مثل "أمريكيون من أصل أفريقي" أو "أشخاص من ذوي البشرة السمراء".