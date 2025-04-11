ترامب عن إيلون ماسك: يعجبني رغم أنني لا أحتاجه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رجل الأعمال إيلون ماسك "يقوم بعمل جيد"، مشيرًا إلى أنه معجب به رغم أنه لا يحتاج إليه.

وأضاف ترامب: "اشتريت إحدى سياراته، رغم أنني لم أكن بحاجة إليها، لكنها سيارة ممتازة جدًا. هو يصنع سيارات جيدة فعلًا. وضعت السيارة هنا، ويقودها الموظفون.

كانت شركة التكنولوجيا الأميركية OpenAI أعلنت أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، مطالبة القضاء الفيدرالي بمنعه من اتخاذ أي خطوات "غير قانونية أو غير عادلة" قد تضر بها مستقبلًا.

وأصدرت الشركة بيانًا رسمي، قالت فيه إن هذه الدعوى تأتي في سياق النزاع القائم بشأن الهيكلية القانونية لـ OpenAI، والتي أثارت جدلًا واسعًا منذ تحولها من منظمة غير ربحية إلى كيان تجاري يحقق أرباحًا.