أبو عبيدة: تهديدات العدو بالحرب لن تحقق له سوى الخيبة

وكالات

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنصل من التزاماته، محذرًا من تداعيات ذلك على ملف الأسرى والتفاهمات القائمة.

وشدد أبو عبيدة في كلمة مصورة الخميس، على أن العدو تنصل من الكثير من التزاماته التي تعد حقوقًا أساسية للشعب الفلسطيني، متهمًا إياه بممارسة "البلطجة والتسويف والعربدة"، والسعي للحصول على غطاء أمريكي لمواصلة العدوان.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن العالم شاهد كيف يواصل الاحتلال التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، في مقابل التزام المقاومة بأخلاقياتها في معاملة أسرى العدو.

وأوضح الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن المقاومة تملك "إثبات حياة" حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، مؤكدًا أن الاحتلال هو المتسبب بمعاناة أسراه وتنصله من التفاهمات قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات في صفوفهم.

وأعلن أبو عبيدة أن المقاومة رفعت مستوى الجهوزية تحسبًا لأي تصعيد عسكري، مشددًا على أن أي عدوان جديد قد يؤدي إلى مقتل المزيد من أسرى الاحتلال، وأن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق له سوى الخيبة.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: "المقاومة تمتلك إرادة صلبة ورصيدًا كافيًا من القدرات التي ستؤلم العدو وتكبيده خسائر فادحة، لافتًا إلى أن التهديدات الإسرائيلية بالحرب لم تزد المقاومة إلا استعدادًا لكسر هيبة الجيش الإسرائيلي".