اليابان.. رفض دعوى لوقف تشغيل مفاعل نووي غرب البلاد

طوكيو – (أ ش أ)

رفضت محكمة يابانية، دعوى قضائية تطالب بوقف تشغيل مفاعل نووي تديره شركة "شيكوكو إلكتريك باور" في غرب البلاد.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة منطقة هيروشيما، زعم المدّعون، بما في ذلك الناجون من القنبلة الذرية الأمريكية عام 1945، أن هناك احتمالا كبيرا لوقوع حادث خطير في المفاعل رقم 3 في محطة إيكاتا إذا ضرب زلزال أو ثوران بركاني المنطقة، وفقًا لما أوردته صحيفة "اليابان اليوم".

وأضافت الصحيفة أن كازومي أوهاما القاضي في محكمة هيروشيما الجزئية قد أصدر حكمه برفض الدعوى، مؤكدًا أنه "لا يمكن القول بوجود مخاطر فعلية تهدد حياة أو سلامة المدعين".

ويقع المفاعل، التابع لمحطة إيكاتا للطاقة النووية، على شبه جزيرة ضيقة في محافظة إهيمه، وكان قد استأنف العمل عام 2016 بعد اجتيازه اختبارات أمان صارمة فرضتها هيئة التنظيم النووي اليابانية، عقب كارثة فوكوشيما عام 2011 التي تسببت في أزمة نووية واسعة النطاق.

ووصل عدد المدعين في القضية، التي بدأت عام 2016، إلى 337 شخصًا، من بينهم 38 من الناجين من القصف الذري الذي دمر هيروشيما وناجازاكي.

وفي بيان عقب الحكم، قالت شركة شيكوكو إلكتريك إن المحكمة أقرت بسلامة المفاعل الثالث في إيكاتا، مؤكدة التزامها بمواصلة تشغيله بأقصى معايير الأمان.

من جهتهم، انتقد المدعون تقييم الشركة للمخاطر، معتبرين أنه غير كافٍ لمواجهة زلزال محتمل في خندق نانكاي بالمحيط الهادئ أو ثوران بركاني عنيف في جبل آسو جنوب غربي اليابان، لكن "شيكوكو إلكتريك" دافعت عن موقفها، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى تقديرات حكومية لأقصى زلزال محتمل، وأن احتمال وقوع ثوران بركاني هائل يبقى "ضعيفًا للغاية".