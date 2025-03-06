مصادر أمنية روسية: استسلام 10 جنود أوكرانيين في مقاطعة كورسك



وكالات

قالت مصادر أمنية روسية، إن قوات مشاة البحرية التابعة لمجموعة قوات "الشمال" تمكنت من أسر أكثر من 10 جنود من القوات الأوكرانية في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك، الواقعة جنوب غرب روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت المصادر أن الجنود الأوكرانيين استسلموا للقوات الروسية خلال الاشتباكات في المنطقة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر عسكري قوله: "تمكنت قوات مشاة البحرية التابعة لمجموعة "الشمال" من تحقيق تقدم كبير في المنطقة الجنوبية الغابية لسودجا، حيث ألقى أكثر من عشرة عناصر من القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا".

وتواصل القوات الروسية في مقاطعة كورسك دفع قوات كييف إلى التراجع مع استمرار العمليات القتالية على الجبهة.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 215 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة وبلوغ خسائر قوات كييف هناك حتى تاريخ البيان 65060 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية.